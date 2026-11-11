Ameresco A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Ameresco A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Ameresco A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,59 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,350 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ameresco A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 580,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 526,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at