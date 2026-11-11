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11.11.2026 06:31:29
Ameresco A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Ameresco A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Ameresco A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,59 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,350 USD je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ameresco A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 580,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 526,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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