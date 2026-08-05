Ameresco A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ameresco A präsentierte am 03.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 USD. Im Vorjahresviertel hatte Ameresco A 0,240 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Ameresco A 515,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 472,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at