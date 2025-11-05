|
Ameresco A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Ameresco A hat am 03.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,35 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Ameresco A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 526,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 500,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
