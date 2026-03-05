Ameresco A präsentierte Quartalsergebnisse

Ameresco A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ameresco A ein EPS von 0,700 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 581,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ameresco A einen Umsatz von 532,7 Millionen USD eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,830 USD beziffert, während im Vorjahr 1,07 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 1,93 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,16 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,77 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

