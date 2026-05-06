Ameresco A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ameresco A hat am 04.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,35 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,100 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 401,5 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 352,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at