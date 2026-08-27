Confidence Aktie
WKN DE: A3EFHW / ISIN: JP3306470000
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27.08.2026 23:59:01
Ameresco CEO Sakellaris Buys 10,000 Shares Amid Stock Decline. Is His Confidence a Signal You Can Profit?
George P. Sakellaris, the founder and Chief Executive Officer of Ameresco Inc (NYSE:AMRC), purchased 10,000 shares of Class A Common Stock on Aug. 24, 2026 and Aug. 25, 2026, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($21.43); post-transaction value based on Aug. 25, 2026 market close ($22.07).Ameresco is a leading clean technology integrator with $2.0 billion in trailing twelve-month (TTM) revenue and a market capitalization of $1.2 billion, positioning the company as a significant player in the energy efficiency and renewable energy sectors. The company's business model emphasizes long-term value creation through performance-based contracts that generate recurring revenue streams while delivering measurable energy savings and resilience improvements for its diverse customer base. Ameresco's competitive differentiation lies in its integrated approach to energy solutions, combining engineering expertise, project financing capabilities, and operational management to address complex infrastructure and sustainability challenges.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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