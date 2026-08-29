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29.08.2026 20:47:01
Ameresco CEO Sakellaris Buys 5,000 Shares for $113,300. Is This a Sign Renewable Energy Projects are Taking Off?
Chief Executive Officer George P. Sakellaris reported a purchase of 5,000 shares of Ameresco, Inc. (NYSE:AMRC) in a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($22.66); post-transaction value based on August 27, 2026 market close ($22.91).Ameresco is a leading clean technology integrator with trailing twelve month (TTM) revenues of $2.0 billion, positioning the company as a significant player in the energy efficiency and renewable energy sectors. The company's integrated service model--spanning design, engineering, construction, and ongoing optimization--provides a competitive advantage in addressing the growing demand for sustainable infrastructure solutions. With 1,601 employees and a market capitalization of $1.2 billion, Ameresco is well-positioned to capitalize on the accelerating transition toward energy efficiency and renewable energy adoption across North American markets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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