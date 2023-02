America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert stellte am 23.02.2023 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,150 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,411 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 22,0 Millionen USD gegenüber 20,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,37 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 1,88 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 81,07 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 68,50 Millionen USD umgesetzt.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 2,63 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 95,73 Millionen USD taxiert.

Redaktion finanzen.at