America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert lud am 04.05.2023 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,810 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,960 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert im vergangenen Quartal 24,9 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert 19,2 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at