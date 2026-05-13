America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert hat am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,01 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 21,8 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 16,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert 26,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at