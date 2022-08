America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert hat am 04.08.2022 das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,760 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,390 USD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at