America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei -0,11 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,350 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 21,4 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 11,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 24,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at