America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert hat am 08.11.2023 die Bücher zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,250 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,520 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

