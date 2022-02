America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert hat am 24.02.2022 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Umsatzseitig wurden 20,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert 13,5 Millionen USD umgesetzt.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,520 USD gegenüber 0,070 USD im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert 68,50 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,42 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 55,50 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,610 USD ausgegangen, während der Umsatz auf 64,60 Millionen USD prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at