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11.11.2026 06:31:29
America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert hat am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,09 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert 0,030 USD je Aktie verdient.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,02 Prozent auf 22,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 22,5 Millionen USD gelegen.
Redaktion finanzen.at
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