America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert hat am 16.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert ein Ergebnis je Aktie von 0,390 USD vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 50,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 25,1 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 12,6 Millionen USD.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,520 USD gegenüber 0,760 USD im Vorjahr verkündet.

Der Umsatz lag bei 85,32 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 15,78 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 101,31 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at