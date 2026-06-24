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24.06.2026 06:31:29
America Great Health Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher
America Great Health Registered lud am 22.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 44,44 Prozent zurück. Hier wurden 0,1 Millionen USD gegenüber 0,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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