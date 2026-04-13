America Great Health Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

America Great Health Registered hat am 10.04.2026 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

America Great Health Registered hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 0,1 Millionen USD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,1 Millionen USD erzielt hatte.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 34,48 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,39 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 0,29 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at