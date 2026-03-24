Being Aktie
WKN: 928673 / ISIN: JP3799650001
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24.03.2026 15:44:00
America is being haunted by a 1970s bogeyman known as stagflation. Here’s how big the threat is.
In the 1970s, soaring inflation — along with misguided efforts by Washington, D.C., to control it — wreaked havoc on the economy. In just under a decade, from 1973 to 1982, the U.S. suffered three severe recessions.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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