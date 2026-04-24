America Movil SAB de CV (A): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

America Movil SAB de CV (A) lud am 21.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

America Movil SAB de CV (A) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,39 MXN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,310 MXN je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 236,84 Milliarden MXN gegenüber 232,04 Milliarden MXN im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at