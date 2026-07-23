|
23.07.2026 06:31:29
America Movil SAB de CV (A) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
America Movil SAB de CV (A) veröffentlichte am 21.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 0,41 MXN je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei America Movil SAB de CV (A) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,370 MXN in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 241,07 Milliarden MXN – ein Plus von 3,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem America Movil SAB de CV (A) 233,78 Milliarden MXN erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!