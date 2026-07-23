America Movil SAB de CV (A) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

America Movil SAB de CV (A) veröffentlichte am 21.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,41 MXN je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei America Movil SAB de CV (A) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,370 MXN in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 241,07 Milliarden MXN – ein Plus von 3,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem America Movil SAB de CV (A) 233,78 Milliarden MXN erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at