America Movil SAB de CV (A): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

America Movil SAB de CV (A) hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 MXN präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte America Movil SAB de CV (A) ein EPS von 0,160 MXN je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 244,90 Milliarden MXN, während im Vorjahreszeitraum 236,94 Milliarden MXN ausgewiesen worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,37 MXN für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,370 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 943,64 Milliarden MXN – das entspricht einem Zuwachs von 8,56 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 869,22 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

