America Movil SAB de CV (A): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

America Movil SAB de CV (A) hat am 20.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,41 MXN beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,380 MXN je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 250,63 Milliarden MXN vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte America Movil SAB de CV (A) 232,92 Milliarden MXN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at