America Movil SAB de CV (B) (spons ADRs): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

America Movil SAB de CV (B) (spons ADRs) hat am 21.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,380 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat America Movil SAB de CV (B) (spons ADRs) im vergangenen Quartal 13,86 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte America Movil SAB de CV (B) (spons ADRs) 11,97 Milliarden USD umsetzen können.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 8,39 MXN gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 240,44 Milliarden MXN ausgegangen.

Redaktion finanzen.at