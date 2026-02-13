America Movil SAB de CV (B) (spons ADRs) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

America Movil SAB de CV (B) (spons ADRs) lud am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,35 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

America Movil SAB de CV (B) (spons ADRs) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,38 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,79 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,43 USD gegenüber 0,400 USD im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 49,15 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 47,42 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at