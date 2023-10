America Movil SAB de CV (B) (spons ADRs) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

America Movil SAB de CV (B) (spons ADRs) präsentierte in der am 17.10.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2023 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,030 MXN. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,63 MXN je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat America Movil SAB de CV (B) (spons ADRs) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,88 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 204,00 Milliarden MXN im Vergleich zu 214,47 Milliarden MXN im Vorjahresquartal.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 6,95 MXN sowie einem Umsatz von 199,34 Milliarden MXN in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at