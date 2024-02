America Movil SAB de CV (B) (spons ADRs) präsentierte Quartalsergebnisse

America Movil SAB de CV (B) (spons ADRs) hat am 14.02.2024 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,80 MXN beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,72 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,06 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 200,71 Milliarden MXN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 215,96 Milliarden MXN umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 4,71 MXN sowie einen Umsatz von 209,24 Milliarden MXN belaufen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 1,36 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei America Movil SAB de CV (B) (spons ADRs) ein Gewinn pro Aktie von 1,20 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 46,00 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 41,97 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 24,72 MXN und einen Umsatz von 821,40 Milliarden MXN in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at