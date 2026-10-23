America Movil SAB de CV (B) (spons ADRs) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

America Movil SAB de CV (B) (spons ADRs) stellte am 20.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,47 USD, nach 0,410 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 14,51 Milliarden USD gegenüber 12,50 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,40 MXN gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 245,21 Milliarden MXN gesehen.

Redaktion finanzen.at