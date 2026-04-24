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24.04.2026 06:31:29
America Movil SAB de CV: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
America Movil SAB de CV gab am 21.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurden 0,39 MXN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte America Movil SAB de CV 0,310 MXN je Aktie eingenommen.
America Movil SAB de CV hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 236,84 Milliarden MXN abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 232,04 Milliarden MXN erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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