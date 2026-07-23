America Movil SAB de CV hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

America Movil SAB de CV ließ sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat America Movil SAB de CV die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,41 MXN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte America Movil SAB de CV 0,370 MXN je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 241,07 Milliarden MXN – das entspricht einem Zuwachs von 3,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 233,78 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at