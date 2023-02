America Movil SAB de CV (L) (spons ADRs) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

America Movil SAB de CV (L) (spons ADRs) präsentierte in der am 15.02.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 8,23 MXN geschätzt. Der Umsatz war auf 214,06 Milliarden MXN geschätzt worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 24,25 MXN. Im Vorjahr hatte America Movil SAB de CV (L) (spons ADRs) 20,08 MXN je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 844,50 Milliarden MXN in den Büchern – ein Minus von 1,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem America Movil SAB de CV (L) (spons ADRs) 855,53 Milliarden MXN erwirtschaftet hatte.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 26,34 MXN belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 855,23 Milliarden MXN gerechnet.

Redaktion finanzen.at