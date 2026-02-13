America Movil SAB de CV Registered B gewährte Anlegern Blick in die Bücher

America Movil SAB de CV Registered B hat am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,32 MXN, nach 0,150 MXN im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 244,90 Milliarden MXN in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 236,94 Milliarden MXN umgesetzt.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 1,37 MXN je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei America Movil SAB de CV Registered B ein Gewinn pro Aktie von 0,370 MXN in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat America Movil SAB de CV Registered B in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 943,64 Milliarden MXN im Vergleich zu 869,22 Milliarden MXN im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at