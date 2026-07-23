America Movil SAB de CV Registered B präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

America Movil SAB de CV Registered B hat am 21.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

America Movil SAB de CV Registered B hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,40 MXN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,370 MXN je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat America Movil SAB de CV Registered B mit einem Umsatz von insgesamt 241,07 Milliarden MXN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 233,78 Milliarden MXN erwirtschaftet worden waren, um 3,12 Prozent gesteigert.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,425 MXN gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 240,70 Milliarden MXN taxiert.

Redaktion finanzen.at