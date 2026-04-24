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24.04.2026 06:31:29
America Movil SAB de CV Registered B: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
America Movil SAB de CV Registered B veröffentlichte am 21.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 0,39 MXN je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei America Movil SAB de CV Registered B noch ein Gewinn pro Aktie von 0,310 MXN in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 236,84 Milliarden MXN gegenüber 232,04 Milliarden MXN im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,410 MXN gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 234,42 Milliarden MXN gesehen.
Redaktion finanzen.at
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