America Movil SAB de CV (spons ADRs): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

America Movil SAB de CV (spons ADRs) präsentierte in der am 09.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,332 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,562 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat America Movil SAB de CV (spons ADRs) mit einem Umsatz von insgesamt 11,09 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,75 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 12,99 Prozent verringert.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,364 USD sowie einem Umsatz von 11,82 Milliarden USD gerechnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,30 USD beziffert, während im Vorjahr 0,635 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat America Movil SAB de CV (spons ADRs) 47,65 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,14 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 50,77 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,24 USD geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 49,28 Milliarden USD taxiert.

Redaktion finanzen.at