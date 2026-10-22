America Movil SAB de CV stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

America Movil SAB de CV präsentierte in der am 20.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,41 MXN. Im Vorjahresviertel hatte America Movil SAB de CV 0,380 MXN je Aktie erwirtschaftet.

America Movil SAB de CV hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 250,63 Milliarden MXN abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 232,92 Milliarden MXN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at