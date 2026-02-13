America Movil SAB de CV: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

America Movil SAB de CV ließ sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat America Movil SAB de CV die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,32 MXN beziffert. Im Vorjahresviertel hatte America Movil SAB de CV 0,160 MXN je Aktie verdient.

America Movil SAB de CV hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 244,90 Milliarden MXN abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 236,94 Milliarden MXN erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,37 MXN beziffert. Im Vorjahr hatten 0,370 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 943,64 Milliarden MXN ausgewiesen. Im Vorjahr waren 869,22 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.

