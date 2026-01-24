USA Rare Eart a Aktie
WKN DE: A412UH / ISIN: US91733P1075
|
24.01.2026 22:00:00
America Needs Rare Earth Magnets, and USA Rare Earth Is Positioning Itself to Fill the Gap
Critical minerals, and more specifically rare-earth magnets, are taking center stage in the U.S. as policymakers scramble to cut reliance on China, which has become a powerhouse for rare-earth refining and magnet manufacturing. These essential materials are the backbone of defense systems, electric vehicles, renewable energy, and cutting-edge electronics.In response, the U.S. is launching an ambitious initiative to establish a sovereign "mine-to-magnet" supply chain. One company to watch is USA Rare Earth (NASDAQ: USAR), which is developing a vertically integrated supply chain from mining to processing and production to ensure domestic magnet availability. Here's what investors should know about USA Rare Earth and the investment opportunity it presents.As trade tensions rise, China has used export controls to limit supplies, making domestic mining and processing of critical minerals a top priority for U.S. policymakers. This is where USA Rare Earth seeks its opportunity.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu USA Rare Earth Inc Registered Shs -A-
|
05.11.25
|Ausblick: USA Rare Earth A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: USA Rare Earth A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
10.08.25
|Ausblick: USA Rare Earth A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
27.07.25
|Erste Schätzungen: USA Rare Earth A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu USA Rare Earth Inc Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|USA Rare Earth Inc Registered Shs -A-
|24,77
|9,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.