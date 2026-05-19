International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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19.05.2026 18:53:21
America needs to put the renminbi back on the international agenda
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