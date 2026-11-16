American Acquisition Opportunity A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

American Acquisition Opportunity A präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 66,15 Prozent auf 2,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at