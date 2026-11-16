American Acquisition Opportunity A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

American Acquisition Opportunity A hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 66,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at