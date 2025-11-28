American Aires: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

American Aires hat am 26.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,020 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

American Aires hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,4 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 61,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at