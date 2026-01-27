American Airlines Aktie
WKN DE: A1W97M / ISIN: US02376R1023
|
27.01.2026 20:15:25
American Airlines, JetBlue Earnings Highlight Diverging Paths For Airline ETFs
This article American Airlines, JetBlue Earnings Highlight Diverging Paths For Airline ETFs originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu American Airlines Inc
|
23.10.25
|Ausblick: American Airlines öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu American Airlines Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|American Airlines Inc
|11,22
|-11,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed lässt Leitzins unverändert: ATX: Kaum verändert in den Feierabend -- DAX zur Wochenmitte letztlich leichter --US-Börsen gehen wenig bewegt aus dem Handel -- Börsen in Asien schließen mit Gewinnen
Der ATX tendierte seitwärts. Am deutschen Aktienmarkt waren unterdessen Verluste zu sehen. An der Wall Street verlief der Handel in ruhigen Bahnen. In Fernost dominierten die Käufer das Geschehen.