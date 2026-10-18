American Airlines Aktie
WKN DE: A1W97M / ISIN: US02376R1023
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18.10.2026 13:59:02
American Airlines CEO Robert Isom Sells 335,000 Shares for $4.3 Million
Robert D. Isom Jr, CEO and President of American Airlines Group Inc. (NASDAQ:AAL), disposed of over 335,000 shares on Sept. 20, accordig to SEC Form 4 filing
Transaction value and post-transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($12.96).
American Airlines Group operates one of the largest airline networks in North America
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