American Airlines Aktie
WKN DE: A1W97M / ISIN: US02376R1023
|
26.07.2026 23:12:00
American Airlines Cut Its Full-Year Guidance. The Stock Rose 6.8% the Next Day.
American Airlines (NASDAQ: AAL) reported second-quarter results on Thursday and lowered its outlook for the year. Initially, investors were spooked, and the stock fell about 8% to close at $13.56.Then on Friday they bought it back. Shares rose 6.8% to $14.48, recovering much of the drop in a single session.Two days, two opposite verdicts on the same report. What gives?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu American Airlines Inc
|
23.07.26
|Ausblick: American Airlines öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.04.26
|American Airline-Aktie fester: Hohe Kerosinkosten drücken auf Ausblick (dpa-AFX)
|
23.04.26
|Ausblick: American Airlines legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.01.26
|Ausblick: American Airlines öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu American Airlines Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|American Airlines Inc
|12,63
|6,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX letztlich fester -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus der Handelswoche -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die Wall Street zeigte sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. An den Märkten in Fernost ging es am Freitag bergab.