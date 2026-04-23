American Airlines Aktie
WKN DE: A1W97M / ISIN: US02376R1023
|
23.04.2026 13:57:00
American Airlines cuts 2026 forecast as high fuel costs hurt margins
Jet fuel prices have nearly doubled since the conflict eruptedWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu American Airlines Inc
|
23.04.26
|Ausblick: American Airlines legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.01.26
|Ausblick: American Airlines öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)