American Airlines Group Inc Q3 Loss Widens

(RTTNews) - American Airlines Group Inc (AAL) announced Loss for its third quarter of -$269 million

The company's bottom line totaled -$269 million, or -$0.41 per share. This compares with -$114 million, or -$0.17 per share, last year.

Excluding items, American Airlines Group Inc reported adjusted earnings of -$182 million or -$0.28 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 19.3% to $16.335 billion from $13.691 billion last year.

American Airlines Group Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$269 Mln. vs. -$114 Mln. last year. -EPS: -$0.41 vs. -$0.17 last year. -Revenue: $16.335 Bln vs. $13.691 Bln last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: +19.5 % To +22.5 %