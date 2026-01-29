|
American Airlines Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
American Airlines Group hat am 27.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat American Airlines Group in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,29 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 75,52 Milliarden BRL im Vergleich zu 79,74 Milliarden BRL im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 305,22 Milliarden BRL vermeldet. Im Vorjahr hatte American Airlines Group 292,25 Milliarden BRL umgesetzt.
