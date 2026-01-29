American Airlines Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

American Airlines Group hat am 27.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 107,78 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 419,73 ARS erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat American Airlines Group mit einem Umsatz von insgesamt 20 117,62 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13 651,29 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 47,37 Prozent gesteigert.

In Sachen EPS wurden 105,86 ARS je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte American Airlines Group 567,72 ARS je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 37,07 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 68 041,99 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 49 639,64 Milliarden ARS im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at