29.01.2026 06:31:29

American Airlines Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

American Airlines Group hat am 27.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 107,78 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 419,73 ARS erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat American Airlines Group mit einem Umsatz von insgesamt 20 117,62 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13 651,29 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 47,37 Prozent gesteigert.

In Sachen EPS wurden 105,86 ARS je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte American Airlines Group 567,72 ARS je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 37,07 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 68 041,99 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 49 639,64 Milliarden ARS im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen