American Airlines Aktie
WKN DE: A1W97M / ISIN: US02376R1023
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21.04.2026 21:14:10
American Airlines Has Denied Rumors of a Merger With United. Here Are 2 Others Factors Dragging Down the Stock Right Now.
Last week, Reuters, citing anonymous sources, reported that United Airlines (NASDAQ: UAL) CEO Scott Kirby had presented a potential merger with American Airlines (NYSE: AA) to President Donald Trump at a late-February meeting.Rumors of the deal, which would have created the largest global airline by capacity, sent American Airlines' stock surging higher.But yesterday, American Airlines CEO shot down these reports, with a spokesperson issuing a statement that said, "American Airlines is not engaged with or interested in any discussions regarding a merger with United Airlines."Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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